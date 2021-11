OLG Frankfurt : Entscheidung zwischen DFB und Spielerberater

Frankfurt/Main Das Oberlandesgericht Frankfurt/Main fällt an diesem Dienstag eine Entscheidung im jahrelangen Rechtsstreit zwischen dem Deutschen Fußball-Bund und der Spielerberater-Agentur Rogon.

Das OLG will seine Entscheidung in dem Berufungsverfahren, das in der Profibranche mit Argusaugen beobachtet wird, um 9.30 Uhr verkünden. Wittmann und seine Agentur mit Sitz in Frankenthal haben Klienten wie Julian Draxler, Roberto Firmino, Marcel Sabitzer, Thilo Kehrer, Lukas Nmecha und Eric Maxim Choupo-Moting. Der 61-Jährige gilt als einer der wichtigsten Spielerberater hierzulande. Die Bundesliga gab 2019/2020 fast 200 Millionen Euro für Vermittler aus.