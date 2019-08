Nach Frahn-Kündigung : Erneuter Fan-Eklat beim Chemnitzer FC - DFB: „Widerlich“

Leipzig/München Mit massiven rassistischen und antisemitischen Beleidigungen haben die Fans des Chemnitzer FC für einen erneuten Eklat gesorgt.

Der CFC steckt zudem in einer existenziellen Krise. In einer turbulenten und am Ende von wilden Wortgefechten überschatteten Mitgliederversammlung war zuletzt die Wahl eines neuen Aufsichtsrats geplatzt, so dass der Club führungslos ist und Insolvenzverwalter Klaus Siemon der starke Mann bleibt. Doch ohne neuen Aufsichtsrat kann kein neuer Vorstand bestimmt werden.