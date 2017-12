Es geht bereits los: Bundesliga-Frühstarter beginnen Warm-up

Nach einer Mini-Weihnachtspause haben die Frühstarter Eintracht Frankfurt, FC Augsburg und Hannover 96 als erste Bundesligisten bereits wieder die Vorbereitung auf die Rückrunde aufgenommen. dpa

Die Fußball-Trainer Niko Kovac, Manuel Baum und André Breitenreiter baten ihre Mannschaften nur zwölf Tage nach Abschluss der Hinserie am Freitag zum Aufgalopp für die weiteren Partien.

Mit den lange verletzten Assen Marco Fabián und Omar Mascarell nahm die Eintracht die Vorbereitung auf. Der mexikanische Spielmacher stand ebenso auf dem Platz wie der spanische Mittelfeldspieler. „Ich freue mich wirklich, dass die beiden zurück sind. Ich werde sie aber nicht gleich unter Druck setzen“, sagte Trainer Kovac.

Fabián hat eine komplizierte Bandscheibenverletzung mit Operation auskuriert, Mascarell nach einer Achillessehnenoperation bisher noch keine Minute in dieser Saison gespielt.

Kovac versammelte nach nur achttägiger Pause 29 Profis auf dem Trainingsplatz. Noch nicht dabei war Innenverteidiger David Abraham, der wegen Wadenproblemen individuell trainierte. Zudem fehlten Offensivspieler Marius Wolf, der laut Verein wegen eines privaten Termins verhindert war, und Ersatztorwart Jan Zimmermann (grippaler Infekt). Der Tabellen-Achte startet am 2. Januar ins Trainingslager nach Alicante/Spanien. Zum Rückrundenauftakt empfängt die Eintracht am 13. Januar (15.30 Uhr/Sky) den SC Freiburg.

Ohne Innenverteidiger Martin Hinteregger mussten die Augsburger loslegen. Bei frostigen Temperaturen und Sonnenschein fehlte der 25-jährige Österreicher wegen eines Trauerfalls in der Familie. Hinteregger soll nach Angaben eines Vereinssprechers zum Trainingslager vom 2. bis 7. Januar auf Teneriffa wieder zum Tabellen-Neunten stoßen.

Stürmer Alfred Finnbogason drehte indes alleine seine Runden, ehe er sich wegen Problemen an der Achillessehne vorzeitig in die Kabine verabschiedete. „Das rührt noch vom letzten Spiel gegen Freiburg. Das zeigt, dass es gut ist, dass wir früh wieder anfangen, weil wir dann gleich die Belastung steuern und gut einwirken können“, sagte Trainer Manuel Baum, der mit seinem Team am 13. Januar zuhause gegen den Hamburger SV wieder in den Bundesliga-Alltag startet.

Bei Hannover fehlten die Langzeitverletzten Edgar Prib, Jonathas und Felipe beim ersten Mannschaftstraining nach der Pause. Wann sie wieder für den Liga-Elften spielen können, ist noch unklar. Mittelfeldspieler Sebastian Maier war wegen einer kurzfristigen Erkrankung nicht dabei. Er soll kommende Woche wieder trainieren.

Trainer André Breitenreiter wünschte sich indes noch Verstärkung, damit der Aufsteiger in der Rückrunde den Klassenverbleib perfekt machen kann. „Wir haben natürlich unser Team analysiert“, sagte er. „Da habe ich als Trainer meine Aufgabe erledigt und Empfehlungen ausgesprochen.“ Auf welchen Positionen er beim Fußball-Bundesligisten Handlungsbedarf sieht, ließ Breitenreiter offen.

