Schiedsrichter zu Hilfsmitteln : Eschweiler über Video-Assistenten: „Wunderbare Sache“

Berlin Der durch seine Rolle rückwärts bei einem WM-Spiel bekannt gewordene Ex-Schiedsrichter Walter Eschweiler bewertet den Video-Assistenten positiv.

„Wenn es der Gerechtigkeit dient, was dadurch oft der Fall ist, sehe ich den Video-Assistenten als wunderbare Sache“, sagte der 86-Jährige im Interview der Redaktionskooperation „G14plus“, zu der unter anderem die „Neue Osnabrücker Zeitung“ gehört. Erst recht sei die Hilfe per Video angebracht, „weil die Spiele schneller geworden sind und die Spieler cleverer.“ „Auch heute gibt es gute Schiedsrichter. Und einen Knick in der Optik hatten wir früher auch schon mal“, sagte Eschweiler weiter. Der Rheinländer wurde durch seine Rolle rückwärts bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Spanien 1982 bei der Partie zwischen Italien und Peru bekannt. Damals war der peruanische Spieler José Velásquez zuvor mit ihm zusammengeprallt. „Wenn ich nicht so gut durchtrainiert gewesen wäre, hätte ich mich vermutlich ernsthaft am Genick verletzt“, sagte Eschweiler.