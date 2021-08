2. Liga : Euphorie in der Oberpfalz: Regensburg will Schalke ärgern

Euphorie in der Oberpfalz: Regensburg will Schalke ärgern

Regensburg Verkehrte Welt: Die Topstarter aus Regensburg gehen tabellarisch als Favorit ins erste Zweitliga-Duell mit Bundesliga-Absteiger Schalke. Es ist ein Festtag für den Jahn und seinen besonderen Trainer.

Daran musste der Trainer des SSV Jahn Regensburg mal wieder erinnern, als er vor dem Zweitliga-Heimspiel des Überraschungs-Spitzenreiters am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen den großen Traditionsclub FC Schalke 04 darauf angesprochen wurde, ob er insgeheim nicht doch schon mal von einem sensationellen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga träume.

„Ich bin grundsätzlich kein Träumer. Wer meine Geschichte kennt, weiß, dass ich im Leben schon ein paar Dinge erlebt habe, die mich gelehrt haben, im Hier und Jetzt zu leben“, sagte der 39-Jährige am Donnerstag. Selimbegovic hat die schwierige Kindheit als Flüchtling im Bosnienkrieg geprägt. Für seine Familie ging es um Leben und Tod. Jetzt sorgt er in seiner neuen Heimat als Fußballcoach für Furore.

Drei Siege, 8:0 Tore - der Jahn ist optimal aus den Startblöcken gekommen, in denen die Schalker mit vier Zählern hängengeblieben sind. Die Euphorie in der Oberpfalz ist riesig, die Rollenverteilung aber bleibt für Selimbegovic eindeutig: „Ganz klar: Wir sind nicht der Favorit, Tabelle hin oder her. Schalke ist der große Favorit.“ Listig fügte er jedoch hinzu: „Wir sehen unsere Chancen trotzdem.“