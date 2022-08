Playoff zur Conference League : 1. FC Köln droht nach Dardái-Tor das Aus

Köln Der 1. FC Köln spielt bei seinem Europacup-Comeback 20 starke Minuten, doch ein Platzverweis von Julian Chabot ändert das Playoff-Hinspiel zur Conference League gegen den Fehérvár FC komplett.

Der Fußball-Bundesligist muss nach dem 1:2 (1:2) im Playoff-Hinspiel zu Hause gegen den Fehérvár FC vor allem wegen einer 70-minütigen Unterzahl um den Einzug in die Gruppenphase der Conference League bangen. Im Rückspiel in einer Woche in Ungarn steht der FC unter Druck.