Europa League : „1SGE“: Flugnummer zu Ehren von Eintracht Frankfurt geändert

Das Team von Eintracht Frankfurt erreichte in der Europa League das Halbfinale. Foto: Arne Dedert/dpa

Barcelona Eintracht Frankfurt hat bei der Heimkehr vom Europapokal-Coup beim FC Barcelona eine besondere Ehre erhalten. Für den Rückflug wurde die Flugnummer nach Angaben des Fußball-Bundesligisten auf „1SGE“ geändert.

„Dank einer absoluten Ausnahmeregelung“, twitterten die Hessen vor dem Abflug und fügten an: „Kein Scherz, einfach nur schön.“

Die Abkürzung SGE steht für die Bezeichnung Sportgemeinde Eintracht. Bei der Flugdaten-Website „Flightaware“ ließ sich der Lufthansa-Flug mit dieser Flugnummer am Nachmittag beim Rückflug beobachten. Frankfurt war mit dem sensationellen 3:2 in Barcelona in das Halbfinale der Europa League eingezogen.