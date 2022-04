Europa League : 200 Rangers-Fans im Hotel: Tedesco droht unruhige Nacht

Leipzig RB Leipzigs Trainer Domenico Tedesco droht vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Europa League gegen die Glasgow Rangers eine unruhige Nacht.

„In meinem Hotel haben sie mir gesagt, dass sie dort 200 Rangers-Fans erwarten. Ich werde deshalb in den nächsten beiden Tagen in der Akademie schlafen“, sagte Tedesco vor dem Spiel am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+).