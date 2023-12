Conference League 46 Fans wegen Ausschreitungen in Birmingham angezeigt

Dem größten Teil der Angeklagten - allesamt Fans des polnischen Clubs - werde Störung der öffentlichen Ordnung vorgeworfen, teilte die West Midlands Police am Samstag mit. Zwei Männer wurden wegen Angriffen auf Polizeibeamte angeklagt, ein weiterer wegen des Besitzes eines Messers. Die zwischen 21 und 63 Jahre alten Männer waren den Angaben zufolge größtenteils aus Polen angereist. Sie waren während der eineinhalbstündigen Ausschreitungen im Umfeld des Stadions Villa Park am Donnerstagabend festgenommen worden. Sie sollten teilweise noch am Samstag erstmals vor Gericht erscheinen.