Conference League AC Florenz nach Remis in Brügge Finale

Stürmer Lucas Beltran sicherte den Italienern mit seinem Treffer in der 85. Minute per Foulelfmeter die Final-Teilnahme. Zuvor hatte Mittelfeldspieler Hans Vanaken (20.) mit seinem Tor den Gleichstand im Gesamtergebnis für den Tabellenvierten der belgischen Jupiler Pro League erzielt. In der Schlussphase sah Brügges Denis Odoi Gelb-Rot (90.+4).