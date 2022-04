Früherer Eintracht-Trainer : Adi Hütter drückt Frankfurt gegen Barça die Daumen

Mönchengladbach Der frühere Frankfurter Trainer Adi Hütter freut sich auf das Europa-League-Viertelfinale der Eintracht gegen den FC Barcelona und hofft auf einen Erfolg seines Ex-Teams.

Hütter erinnerte sich an packende Europacup-Abende mit der SGE, mit der er in der Saison 2018/19 das Halbfinale in der Europa League erreicht hatte. „Das sind immer außergewöhnliche Spiele gewesen“, sagte er. Der Österreicher sprach von einem „Mega-Duell“ mit den Katalanen. Hütter hatte Frankfurt vor der Spielzeit 2018/19 übernommen und die Hessen bis zum vergangenen Sommer trainiert.