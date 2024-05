Europa League Alonso freut sich auf Generations-Kollegen De Rossi

Leverkusens Nationalspieler Robert Andrich will in Rom nicht durch übertriebenen Offensivgeist die Chancen aufs Weiterkommen schmälern. „Wir werden in Rom auf Sieg spielen, aber nicht um jeden Preis“, sagte der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler in einem „Kicker“-Interview. Ein gutes Ergebnis sei für ihn „alles außer einer Niederlage. Wir sollten schon die Prämisse setzen, auf keinen Fall zu verlieren.“