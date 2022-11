Europa League : Auslosung: Union gegen Ajax, Bayer gegen Monaco

Der 1. FC Union Berlin trifft in der Europa League auf Ajax Amsterdam. Foto: Fabian Sommer/dpa

Nyon Union Berlin und Bayer Leverkusen haben in der Europa League attraktive Lose. Gegen Amsterdam und Monaco scheint ein Weiterkommen möglich.

Union Berlin und Bayer Leverkusen haben für die Zwischenrunde in der Europa League attraktive Lose erwischt. Die Köpenicker bekommen es zum Auftakt der K.o.-Phase des Europapokals mit dem niederländischen Spitzenclub Ajax Amsterdam zu tun.

Die Werkself spielt gegen AS Monaco um den Einzug ins Achtelfinale. Das ergab die Auslosung in der UEFA-Zentrale in Nyon.