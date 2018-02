Batshuayi feiert Rekordeinstand beim BVB

Michy Batshuayi ist die neue Attraktion bei Borussia Dortmund. Keinem Neuzugang gelangen fünf Tore in seinen ersten drei Spielen für den Revierklub. Darüber hinaus drängt ein vermeintlicher Fehleinkauf mehr und mehr in den Mittelpunkt.

Sein grelles Outfit erinnerte an Vorgänger Pierre-Emerick Aubameyang. Mit einem Rucksack der Comic-Figur SpongeBob und einer farblich passenden schwarzgelben BVB-Mütze schlenderte Michy Batshuayi nach dem 3:2 (1:0) über Atalanta Bergamo aus dem Stadion. Nicht nur wegen seiner Vorliebe für extravagante Garderobe gilt der Belgier als idealer Aubameyang-Ersatz - und als neue Attraktion von Borussia Dortmund. Für seinen Rekordeinstand beim Revierklub mit fünf Toren in nur drei Spielen hatte er eine plausible Erklärung: "Es ist einfach perfekt hier. Wie in einer Familie. Das ist das, was ich brauche."

Spätestens nach seinem Doppelpack (65./90.+1) im Sechzehntelfinal-Hinspiel der Europa League dämmerte es allen Dortmundern, dass sie mit dem vom FC Chelsea ausgeliehenen Angreifer den richtigen Griff getan haben. "Es war ein guter Schachzug, ihn hierher zu holen. Er ist ein besonderer Stürmer", schwärmte Trainer Peter Stöger. Wie schon zuvor in Köln (3:2) und gegen Hamburg (2:0) war auf Batshuayi Verlass. Als der neuerliche Rückschlag nach den Gegentreffern durch Josip Ilicic (51./56.) besiegelt schien, schlug der 24-Jährige zurück. Zwei sehenswerte Zuspiele des kurz zuvor eingewechselten Mario Götze ebneten den Weg zum Happy End.

Weigl lobt den neuen BVB-Stürmer

Auch innerhalb der Mannschaft hat sich Batshuayi in Rekordzeit höchste Wertschätzung erarbeitet. "Er arbeitet viel für uns. Gerade, wenn wir mal keine spielerische Lösung finden, ist er ein Spieler, der den Ball gut festmachen kann. Das tut uns gerade sehr, sehr gut", befand der im Rückspiel am kommenden Donnerstag gesperrte Mittelfeldspieler Julian Weigl.

Doch die Treffsicherheit von Batshuayi hat auch eine Kehrseite. Wie Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bereits vor der Partie gegen Bergamo mutmaßte, dürfte Batshuayi "mit jedem Tor teurer werden". Das könnte seine mögliche feste Verpflichtung im kommenden Sommer erheblich erschweren.

Neben dem Matchwinner macht auch André Schürrle mehr und mehr von sich reden. Der in Dortmund bereits als Fehleinkauf abgestempelte Angreifer belohnte sich für seine erneut ansprechende Leistung mit dem Tor zum 1:0 (30.). Fußball-Lehrer Stöger ist guter Dinge, dass der einstige und oft durch Verletzungen zurückgeworfene Problemfall sein Tief überwunden hat und dem BVB in Zukunft noch Freude bereiten wird: "Er beginnt, das abzurufen, was er an Qualität hat. Nach einer schwierigen Phase mit Verletzungen bekommt er jetzt Spielpraxis, Vertrauen, Möglichkeiten. Er zeigt mehr und mehr, was er an Talent hat."

Nach zuletzt acht Spielen ohne Sieg auf internationaler Bühne und dem blamablen Aus in der Gruppenphase der Champions League gab es für die Borussia endlich mal wieder etwas zu feiern. Allerdings ist das Polster vor dem Rückspiel in Reggio Emilia dünn. Vor allem die beiden Gegentore schmerzten. Dennoch ist Stöger zuversichtlich, dass die Borussia das Achtelfinale erreicht: "Wir haben in den letzten Wochen gezeigt, dass es relativ schwierig ist, uns zu besiegen. Deshalb sehe ich die Chancen nicht schlecht - und die Entwicklung bei uns positiv."