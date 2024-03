Europa League Bayer-Coach Alonso nach 2:2: „Das war mein Fehler“

„Ob das ein Fehler war, weiß ich nicht“, sagte Alonso: „Nach dem Ergebnis kann man natürlich sagen, es war einer. Aber wir spielen in drei Wettbewerben, da können wir nicht immer mit derselben Mannschaft spielen.“ Alonsos Selbstkritik überrascht von daher, dass er beim Ausbalancieren in den drei Wettbewerben schon oft in dieser Saison riskante Aufstellungen gewählt hat - und damit bis dato immer richtig gelegen hatte.