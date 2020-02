Europa League : Bayer ohne Aranguiz nach Porto - Völler warnt

Köln Bayer Leverkusen ist ohne den Mittelfeld-Strategen Charles Aranguiz zum Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League beim FC Porto aufgebrochen.

Der Chilene, der schon beim 2:0 am Sonntag gegen den FC Augsburg fehlte, fällt weiter wegen einer Erkältung aus. Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel geht Bayer die Aufgabe in Portugal mit Optimismus, aber auch Respekt an. „Wir haben alle Antennen ausgefahren. 2:1 ist immer ein gefährliches Ergebnis“, sagte Sportchef Rudi Völler: „Aber wir haben immer wieder gezeigt, dass wir auch auswärts gegen starke Gegner Tore erzielen können. Und das wird die Basis sein. Nur zu verteidigen, bringt in Porto nix.“