Europa League Bayer-Sportchef Rolfes: Kunstrasen in Molde kein Nachteil

Das betonte auch Trainer Xabi Alonso, der am Spieltag genau ein Jahr bei Bayer im Amt ist. „Ich habe in meiner Karriere nicht so viel gespielt auf Kunstrasen“, sagte der frühere Welt- und Europameister: „Es ist schon ein bisschen anders. Der Ball springt anders, man läuft anders. Deshalb müssen wir uns im Training gut darauf einstellen.“