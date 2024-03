SC Freiburg Bei Siegen in der Europa League: Ginter und Co. im Fokus

Ginter der zwischenzeitlich wegen einer Reizung der Achillessehne ausgefallen war, meldete sich beim 2:2 gegen den FC Bayern München in der Startelf zurück. Aber speziell für die Duelle mit dem Club aus London wollte der 30-Jährige wieder schnellstmöglich in seinen Rhythmus finden. „Ich wollte natürlich so schnell wie möglich wieder zurück auf den Platz. Deswegen sind die Tage ohne Fußball nicht dasselbe gewesen“, sagte er. „Zum Glück ist es bisher ganz gut gelaufen, und es war wichtig für mich, das so zu probieren.“