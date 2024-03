Europa League „Besondere Nacht“ für Alonso: Energie durch Europa-Krimi

Das erkannte auch Trainer Alonso, der in seiner Zeit als Profi stets in den größten Teams gespielt hat. „Dieser Teamspirit ist vielleicht das Wichtigste“, sagte er: „Diesen Glauben der Spieler kann man nicht trainieren.“ Dabei habe sein Team ihn sogar selbst überrascht, denn dass das 3:2 noch in der regulären Spielzeit fallen würde, hatte der Coach nicht geglaubt. „Ich war schon bereit für die Ansprache vor der Verlängerung“, sagte er: „Aber dann habe ich in ihren Augen gesehen, dass sie mehr wollten.“