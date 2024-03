Europa League „Bisschen Glück gehabt“: SC erkämpft sich gute Ausgangslage

Den Schwung aus dem Europapokal wollen die Freiburger nun in die Liga mitnehmen. Dort sind sie seit sechs Spielen sieglos. Gegen den heimstarken VfL Bochum erwartet Ginter am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) jedoch eine große Herausforderung. „Das wird natürlich ein ganz anderes Spiel. Der VfL hat fast dreimal so viele Punkte daheim geholt. Da wissen wir schon, was auf uns zukommt. Aber da kümmern wir uns jetzt noch nicht drum.“