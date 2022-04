Conference League : „Bitteres Ende“ - Eindhovens Fokus nach Aus auf Pokalfinale

Eindhoven Mario Götze hat mit Enttäuschung auf das Aus seiner PSV Eindhoven in der Conference Leagues reagiert, den Blick aber schon nach vorne gerichtet.

„Bitteres Ende für unsere internationale Saison“, schrieb der frühere deutsche Nationalspieler nach dem 1:2 (1:0) gegen den Premier-League-Verein Leicester City auf Instagram. Zugleich dachte der Weltmeister von 2014, der den Führungstreffer für die PSV in Eindhoven vorbereitet hatte, schon an die nächsten Aufgaben: „Jetzt müssen wir uns voll und ganz auf die letzten Ligaspiele und unser Pokalfinale am Sonntag konzentrieren.“