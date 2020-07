Europa League gegen Basel : Bobic glaubt an Eintracht-Wunder: „Schon alles erlebt“

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic glaubt trotz der schweren 0:3-Hypothek gegen den FC Basel noch an ein Comeback seines Teams in der Europa League.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat entschieden, dass die ausstehenden Achtelfinal-Rückspiele in der Europa League an den ursprünglich vorgesehenen Orten gespielt werden. Die Frankfurter treten deshalb nun am 5. oder 6. August in Basel an.