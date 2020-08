Bayer Leverkusen : Bosz über Havertz-Gerüchte: „Kai ist konzentriert“

Leverkusen Bayer Leverkusens Chefcoach Peter Bosz glaubt nicht, dass die Transferspekulationen um Kai Havertz den deutschen Nationalspieler vor dem Europa-League-Viertelfinale gegen Inter Mailand ablenken.

„Kai ist konzentriert und sehr motiviert, er will Fußball spielen und mit uns etwas erreichen. Die Chance haben wir“, sagte Bosz in einem Interview der „Bild am Sonntag“. Der Bundesligist trifft am 10. August in Düsseldorf auf den Titelkandidaten Inter Mailand.