später lesen Europa League BVB bei Atalanta Bergamo zunächst ohne Marco Reus FOTO: Guido Kirchner FOTO: Guido Kirchner Teilen

Twittern

Teilen



Marco Reus steht nicht in der Startelf von Borussia Dortmund für das Sechzehntelfinal-Rückspiel in der Europa League an diesem Donnerstag bei Atalanta Bergamo. dpa