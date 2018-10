Cech verletzt - Bewährungschance für Leno beim FC Arsenal

Der sechsmalige deutsche Fußball-Nationaltorhüter Bernd Leno bekommt beim FC Arsenal eine Bewährungschance. Stammtorwart Petr Cech fällt wegen einer Oberschenkelverletzung bis zu einem Monat aus. dpa

Laut Mitteilung des Vereins wird seine Rückkehr ins volle Training in drei bis vier Wochen erwartet. Cech zog sich die Verletzung am vergangenen Samstag im Ligaspiel gegen Watford (2:0) kurz vor der Pause zu, Leno war eingewechselt worden. Die Londoner treten am Donnerstag in der Europa League bei Qarabag Agdam in Aserbaidschan an. Leno (26) war im Sommer vom Bundesligisten Bayer Leverkusen nach England gewechselt.

