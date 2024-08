Fußball-Europapokal Chelsea zittert sich in die Conference League

Bei Chelsea stehen derzeit noch fast 40 Spieler unter Vertrag, auch in diesem Sommer wurde wieder für über 200 Millionen Euro eingekauft. Viele Stars sind derzeit außen vor. Der Club, der unter Thomas Tuchel 2021 noch die Champions League gewann, hatte es in der vergangenen Saison als Sechster gerade noch in den internationalen Wettbewerb geschafft.