Dortmund gegen Salzburg, Leipzig trifft auf St. Petersburg

DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund und Bundesliga-Vizemeister RB Leipzig bekommen es im Achtelfinale der Europa League mit durchaus machbaren Gegnern zu tun.

Am 8. und 15. März spielt der BVB in der Runde der letzten 16 gegen Red Bull Salzburg, die Sachsen treffen auf Zenit St. Petersburg. Dies ergab die Auslosung am Freitag in Nyon/Schweiz.

Die beiden letzten deutschen Vertreter im Wettbewerb träumen weiter vom Finale am 16. Mai in Lyon. Dortmund hatte das Weiterkommen am Donnerstag im Zwischenrunden-Rückspiel mit einem 1:1 gegen den italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo (Hinspiel 3:2) gesichert, Leipzig reichte eine 0:2-Niederlage gegen den SSC Neapel (Hinspiel 3:1).