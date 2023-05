Europa-League-Finale Dybala wohl nur Joker - Sevilla-Coach denkt nicht an Zukunft

Mourinhos Zukunft bei der Roma ist trotz des bis Sommer 2024 gültigen Vertrags noch unklar - genau wie die seines Kollegen José Luis Mendilibar in Sevilla. Der Kontrakt des 62-Jährigen, der bereits als dritter Coach in dieser Saison bei den Andalusiern auf der Bank sitzt, läuft aus. Er sei deswegen aber ganz ruhig und mache sich keine Gedanken darüber, sagte Mendilibar. „Ich versuche zunächst, das Spiel zu gewinnen“, erklärte er. Anschließend steht noch der letzte Spieltag in der spanischen Liga an. In der liegt Sevilla aktuell nur auf dem elften Tabellenplatz.