Europa League Dynamo Kiew verliert in Hamburg gegen Lazio

Am nächsten Spieltag tritt Kiew in dem reformierten Modus des internationalen Wettbewerbs am 3. Oktober auswärts bei der TSG Hoffenheim an. In den anstehenden Heimpartien empfangen die Ukrainer im Volksparkstadion am 7. November Ferencvaros Budapest, Viktoria Pilsen am 28. November und den lettischen Club FK RFS am 30. Januar.