Europa League : „Einfach zu wenig“: Unions Europa-Einsicht nach Frust-Moment

Berlin Bei Union überwiegen nach dem Aus in der Conference League Einsicht und Unzufriedenheit. Um international bestehen zu können, fehlte es den Eisernen noch an Konstanz und Cleverness.

Fehlende Cleverness der Berliner

So verblüffend der erneute Sturm ins Bundesliga-Spitzendrittel aktuell ist, so eklatant war die fehlende Cleverness der Berliner im internationalen Geschäft, nicht erst im letzten Fehlversuch beim Remis gegen den tschechischen Meister. Die Gelb-Rote Karte für Paul Jaeckel im Hinspiel in Prag (1:3), der Patzer von Torwart Andreas Luthe gegen Gruppensieger Rotterdam (1:2) und nun der krasse Fehlpass von Timo Baumgartl, der Ivan Schranz (50.) zum Führungstor für Slavia einlud. Union leistete sich einfach zu viele Schnitzer, um sich in der schweren Gruppe E den Einzug in die K.o.-Playoffs zu verdienen.