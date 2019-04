später lesen Hintergrund Eintracht Frankfurt kämpft um Europapokal-Finaleinzug Teilen

Das Ziel von Eintracht Frankfurt ist das Europa-League-Finale am 29. Mai in Baku. Bisher ist es dem hessischen Fußball-Bundesligisten zweimal gelungen, in ein europäisches Endspiel einzuziehen. dpa