Europa League : Eintracht glänzt in Europa

Eintracht glänzt in Europa

Die Eintracht-Spieler bedanken sich nach dem Sieg in Sevilla bei den mitgereisten Fans. Foto: Daniel Gonzalez Acuna/dpa

Sevilla Eintracht Frankfurt und die Europa League - das passt einfach zusammen. Auch im siebten Spiel des laufenden Wettbewerbes bleiben die Hessen ungeschlagen und steuern auf Kurs Viertelfinale.

Oliver Glasner gönnte sich nach einem „großartigen Europa-League-Abend“ für Eintracht Frankfurt ein Glas Rotwein. Der 2:1-Sieg im Hinspiel des Achtelfinales bei Betis Sevilla hatte auch den Trainer des hessischen Fußball-Bundesligisten in Hochstimmung versetzt.

„Ich möchte der Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Das war eine fantastische Leistung“, lobte Glasner. Nach Wochen der sportlichen Tristesse sind die Frankfurter zurück in der Erfolgsspur - und in Europa auf Kurs Viertelfinale.

Optimale Ausgangssituation für das Rückspie

„Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Jetzt haben wir eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel“, befand Sportvorstand Markus Krösche mit Blick auf die Zweitauflage am kommenden Donnerstag vor heimischer Kulisse und fügte hinzu: „Den Sieg ordne ich sehr hoch ein. Denn hier zu gewinnen, ist ein Riesenerfolg, auch wenn wir noch viele Sachen haben, die wir besser machen können.“

Dazu zählt in erster Linie die Chancenverwertung. Hätte die Eintracht vor dem gegnerischen Tor ähnlich abgeklärt agiert wie in sämtlichen anderen Bereichen, wären drei, vier oder sogar fünf Treffer möglich gewesen. Allein Rafael Borré vergab drei hochkarätige Möglichkeiten, darunter einen Handelfmeter. So blieb es bei den Eintracht-Treffern von Filip Kostic (14. Minute) und Daichi Kamada (32.). „Wenn man sieht, welche Chancen wir hatten, ist es etwas schade, dass es nicht höher als 2:1 ausgegangen ist“, sagte Torwart Kevin Trapp.