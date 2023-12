Conference League Eintracht in Aberdeen: Toppmöller will maximale Motivation

Obwohl bereits feststeht, dass die Hessen als Gruppenzweiter in dem Wettbewerb überwintern und Mitte Februar in der Zwischenrunde auf einen Gruppendritten aus der Europa League treffen, fordert Toppmöller einen ähnlich engagierten Auftritt wie beim 5:1 gegen den Rekordmeister aus München am vergangenen Samstag.