Conference League Eintracht-Matchwinner Koch hofft auf DFB-Comeback

Zumindest bei DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat sich Robin Koch schon mal für eine Rückkehr in die Nationalmannschaft empfohlen. Beim 2:1 (1:1) von Eintracht Frankfurt gegen den FC Aberdeen zum Auftakt der Gruppenphase in der Conference League glänzte Koch am Donnerstagabend in der Abwehr als umsichtiger Abräumer und im Angriff als Siegtorschütze.