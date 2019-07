Europa-League-Quali : Eintracht siegt in Tallinn: Joveljic erzielt Siegtor

Eintracht siegt in Tallinn: Joveljic erzielt Siegtor

Tallinn Die Europa-League-Überflieger von Eintracht Frankfurt haben ihr erstes Qualifikationsspiel in Estland nur mit Mühe gewonnen. Die Hessen setzten sich beim Außenseiter FC Flora Tallinn mit 2:1 (1:1) durch.

Stürmer-Neuverpflichtung und Joker Dejan Joveljic (71. Minute) erzielte am Donnerstag vor rund 8000 Zuschauern den Siegtreffer. Für das 1:0 hatte Lucas Torro (24.) gesorgt, den zwischenzeitlichen Ausgleich markierte Mihkel Ainsalu (34.). Das Rückspiel wird in einer Woche in Frankfurt ausgetragen.