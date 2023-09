Fußball-Europapokal Eintracht startet mit Titelträumen in die Conference League

Bei der Premiere in der Conference League hofft Eintracht Frankfurt auf eine ähnlich erfolgreiche Europa-Reise wie beim Triumph in der Europa League in der Saison 2021/22. „Es ist ein neuer Wettbewerb für uns, den wir sehr ernst nehmen. Wir haben den Anspruch, so erfolgreich wie möglich zu sein. Du spielst die Wettbewerbe, um weit zu kommen und im besten Fall zu gewinnen“, sagte Nationaltorwart Kevin Trapp.