Europa League Eintracht-Trainer hadert nach Europa-Fehlstart

Leise Kritik äußerte der 43-Jährige an Ersatztorwart Kaua Santos, der den Ausgleich der Gäste in der Nachspielzeit mit einem Patzer beim Herauslaufen begünstigt hatte. „Das war ein Slapstick-Tor“, befand Toppmöller, „vielleicht war er zu gierig. Am Ende war es nicht die beste Entscheidung.“