Europa League : Eintracht-Trainer Hütter vor Basel-Spiel: Wollen es genießen

Frankfurts Trainer Adolf Hütter vor einem Spiel. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa.

Frankfurt/Main In der Europa League darf Eintracht Frankfurt mit Zuschauern spielen, in der Bundesliga nicht. Das hat das Frankfurter Gesundheitsamt verfügt. Für die Partie gegen Basel am Donnerstag gelten Auflagen.

Eintracht Frankfurt geht mit großer Vorfreude in das Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen den FC Basel am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) vor heimischer Kulisse.

„Wir können davon ausgehen, dass morgen das vorerst letzte Spiel sein wird vor eigenen Zuschauern. Schön, dass wir das noch einmal genießen dürfen“, sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter. „Wir wissen, dass wir danach unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Spiele absolvieren müssen.“