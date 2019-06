Super League : England und Deutschland wollen den Plan einer europäischen Super League blockieren

Schon länger wird eine europäische Super League geplant. England und Deutschland wollen allerdings nicht, dass dieser Plan in die Tat umgesetzt wird.

Der Präsident der Champions League äußerte sich auch auf dem Gipfel. Aleksander Ceferin sprach von 900.000 Bewerbungen für die Finaltickets zwischen Liverpool und Tottenham, was den Erfolg des Wettbewerbs bestätige, und äußerte gleichzeitig Bedenken über die Idee, vier Teams aus den vier Topligen Europas ohne Qualifikationskriterien für die neue Champions League zu setzen. Zudem bereite ihn die finanzielle Übermacht der Premier League sorgen. So ist die UEFA mit dem aktuellen Stand sehr zufrieden, während die ECA die eigenen Pläne unbedingt umsetzen will.

Allgemein gehen die Meinungen über das Projekt "European Super League" weit auseinander. Während viele der Topclubs für die Liga sind, da sie sich automatisch qualifizieren und finanziell sicher profitieren würden, sind es besonders die kleineren Clubs, die sich so viel schwerer für die Liga qualifizieren könnten und gleichzeitig finanzielle Einbußen in der heimischen Liga hinnehmen müssen, die sich vehement gegen die Umsetzung der Idee stemmen. So bleiben die Meinungen weiter stark gespalten und es wird spannend zu sehen sein, wie sich die Diskussion weiter entwickelt. Die Ankündigung Rauballs weißt auf jeden Fall darauf hin, dass es schwer werden wird, den Plan der ECA in die Tat umzusetzen.