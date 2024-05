Europa League Erinnerung an Barça: De Rossi glaubt an Wunder bei Bayer

De Rossi will seine Spieler an die magische Nacht vom 10. April 2018 erinnern. Damals besiegte die Roma im Viertelfinale der Champions League den FC Barcelona fast sensationell mit 3:0 und erreichte trotz eines 1:4 im Hinspiel zum ersten und einzigen Mal das Halbfinale der Königsklasse. Ex-Weltmeister De Rossi war damals als 34 Jahre alter Mittelfeldspieler noch auf dem Platz dabei und verwandelte den Elfmeter zum 2:0. „Ich habe den Spielern vor dem Anpfiff damals nur gesagt, dass ich an sie glaube“, sagte er nun: „Und dasselbe werde ich diesmal auch tun.“