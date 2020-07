Auslosung in Nyon : Europa League: Bundesliga-Duell im Viertelfinale möglich

Nyon Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen würde beim erwarteten Einzug ins Finalturnier der Europa League zunächst gegen Inter Mailand oder den FC Getafe spielen.

Das Finalturnier der Europa League wird vor leeren Rängen in Nordrhein-Westfalen ausgespielt. Das Endspiel steigt am 21. August in Köln, die Halbfinals finden ebenfalls in Köln am 16. August und in Düsseldorf am 17. August statt. Jeweils ein Viertelfinale ist in den beiden Rhein-Metropolen am 10. August sowie in Duisburg und Gelsenkirchen am 11. August geplant.