Kuriose Anreise im Teambus Europa League: Kurze Busanfahrt hatte mit TV-Rechten zu tun

Eine nur einminütige Anreise zum Europa-League-Heimspiel per Teambus hat nach Angaben des nordnorwegischen Spitzenclubs FK Bodö/Glimt unter anderem mit den Fernsehrechten zu tun gehabt. Der Grund für die gemeinsame Anreise per Bus sei gewesen, dass die TV-Rechteinhaber dies wollten, weil sie so bessere Fernsehbilder bekämen, teilte ein Vereinssprecher auf dpa-Anfrage mit. Außerdem habe man dadurch eine bessere Kontrolle, da Teile des Gebiets vor dem Stadion abgesperrt seien.