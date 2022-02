Ukraine-Russland-Konflikt : Ex-Spartak-Coach Tedesco: Verfolge die Situation natürlich

Leipzig Domenico Tedesco könnte bei einem Einzug von RB Leipzig ins Achtelfinale der Europa League auf seinen ehemaligen Arbeitgeber Spartak Moskau treffen.

„Es sind viele Freundschaften entstanden, die immer noch Bestand haben. Wir schreiben jetzt noch, wir schreiben auch in den letzten Tagen. Ich verfolge es natürlich und ich hoffe, dass am Ende eine friedliche Lösung herauskommt. Das ist das, was ich mir wünsche.“

Sollten die Leipziger nach dem 2:2 im Hinspiel das Rückspiel in San Sebastián gewinnen, wartet Spartak als einer der acht gesetzten Gruppensieger bei der Auslosung am Freitag als möglicher Gegner. Das Hinspiel wäre am 10. März, das Rückspiel, in dem die Moskauer Heimrecht haben, eine Woche später. Leipzig hatte sich als Dritter in der Gruppenphase der Champions League in die Zwischenrunde der Europa League gerettet.