UEFA-Supercup : FC Sevilla hat „große Lust“ auf Kraftprobe mit den Bayern

Budapest Der FC Sevilla freut sich auf die Kraftprobe um den europäischen Fußball-Supercup mit dem Champions-League-Sieger FC Bayern München.

„Wir sind froh, hier zu sein. Wir haben große Lust darauf, so ein Finale spielen zu dürfen“, sagte Trainer Julen Lopetegui in Budapest. Er betrachtet sein Europa-League-Siegerteam am Donnerstag (21.00 Uhr) als Außenseiter in der Puskas-Arena, in der trotz hoher Corona-Infektionszahlen in Ungarns Hauptstadt vor einem großen Publikum gespielt werden soll.