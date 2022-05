UEFA : Finale der Conference League 2023 in Prag

Der Pokal der Europa Conference League. Foto: Emrah Gurel/AP/dpa

Wien Das Finale der Conference League 2023 wird am 7. Juni in Prag ausgerichtet. Die Entscheidung traf das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA in Wien.

Das diesjährige Endspiel zwischen der AS Rom und Feyenoord Rotterdam wird am 25. Mai in Tirana angepfiffen. Den UEFA-Kongress 2023 terminierte der Dachverband für den 5. April in Lissabon.

