Europa League Frankfurt-Trainer freut sich auf reformierte Europa League

Anders als bisher gibt es in der Europa League eine Liga- statt einer Gruppenphase. Jede der 36 Mannschaften bestreitet darin acht Spiele. Wie in der Bundesliga gibt es für einen Sieg drei Zähler und für ein Remis einen Punkt. Die besten acht Teams erreichen direkt das Achtelfinale, für das sich auch die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 24 noch in einer Playoff-Runde qualifizieren können.