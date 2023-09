Europa League Freiburg gegen Piräus ohne Gregoritsch

Schon in der Vorsaison trafen die Freiburger in der Europa-League-Vorrunde auf Piräus. Auswärts gewannen sie gegen den griechischen Rekordmeister damals mit 3:0, Gregoritsch erzielte zwei Tore. In der Folge sicherte sich das Team von Trainer Christian Streich den Gruppensieg, im Achtelfinale scheiterte es dann am italienischen Spitzenclub Juventus Turin.