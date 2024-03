Europa League Freiburgs Traum vom Viertelfinale geplatzt

Das Vorhaben, die Gastgeber weg vom Tor zu halten, gelang schon in der Anfangsphase nicht. Die vierte Ecke der Gastgeber führte zum ersten Gegentreffer, als Tomas Soucek per Kopf verlängerte, sodass Paqueta am zweiten Pfosten nur noch einschieben musste. Die Freiburger antworteten mit einer Chance von Roland Sallai, der aber knapp verzog (10.).