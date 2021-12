Europa League : „Fußballgott“ Andrich: Leverkusens neuer Eurofighter

Leverkusen Er kam als Ergänzungsspieler und erkämpfte sich einen Stammplatz. Mit zwei Treffern und einer spektakulären Aktion kurz vor Schluss wurde Robert Andrich bei Bayer Leverkusen nun zum „Fußballgott“.

In den Sozialen Medien wurde der 27-Jährige schon während des 3:2 (1:1)-Sieges gegen Celtic Glasgow ausgiebig gefeiert und auch die Fans im Stadion riefen nach dem Schlusspfiff unentwegt seinen Namen. Nicht nur wegen seines erstes Doppelpacks im Profi-Fußball wurde Andrich an diesem Abend zum Eurofighter.

Als er im Sommer für 6,5 Millionen vom 1. FC Union Berlin zur Werkself gewechselt war, hielten ihn viele für einen Ergänzungsspieler. Und in den ersten zehn Pflichtspielen stand er auch nur einmal in der Startelf. Doch mitten in der ersten Saisonkrise wurde Andrich zur Stammkraft. Und erwies sich als Mentalitätsspieler, an dem sich die anderen aufrichten.