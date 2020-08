Europa League : Gegen Leverkusen setzt Inter auf Lukaku und Godin

Mailand Inter Mailand setzt im Viertelfinale der Europa League gegen Bayer Leverkusen in der Abwehr auf die Erfahrung des zweimaligen Cup-Champions Diego Godin und auf seinen Angriff um Romelu Lukaku.

Der belgische Stürmer hatte in dieser Saison in acht internationalen Partien fünfmal getroffen und soll die Italiener mit seinem Offensivpartner Lautaro Martinez auch am 10. August (21.00 Uhr/RTL und DAZN) in Düsseldorf jubeln lassen. In der Verteidigung hofft Trainer Antonio Conte auf die Klasse des Uruguayers Godin, der mit Atlético Madrid zweimal die Europa-League-Trophäe geholt hatte.